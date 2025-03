Vermeend slachtoffer prins Andrew zwaargewond na ongeluk

Virginia Giuffre, de vrouw die de Britse prins Andrew beschuldigde van seksueel misbruik, heeft een zwaar ongeluk gehad. Op Instagram schrijft ze dat ze is aangereden door een schoolbus en dat ze nog maar een paar dagen te leven heeft.

“Ik heb nierfalen gekregen, ze zeggen dat ik nog vier dagen te leven heb, en ze brengen me over naar een gespecialiseerd ziekenhuis voor urologie”, aldus Giuffre, bij een foto van zichzelf waarop haar verwondingen te zien zijn. “Ik ben klaar om te gaan, maar niet voordat ik mijn kinderen nog een laatste keer heb gezien, maar je weet wat ze zeggen over wensen. Je kunt wensen wat je wilt, maar uiteindelijk heb je er niets aan.”

Een woordvoerder van Giuffre bevestigt aan Sky News dat ze betrokken is geweest bij een ernstig ongeluk en dat ze medische zorg krijgt in het ziekenhuis.

Epstein

Giuffre was jarenlang in het nieuws nadat ze prins Andrew had aangeklaagd voor seksueel misbruik. Ze beweerde dat de hertog van York seks met haar had toen ze 17 was en dat ze was verhandeld door Jeffrey Epstein. Andrew heeft de beschuldigingen herhaaldelijk ontkend en is nooit aangeklaagd voor enig strafbaar feit.

In maart 2022 werd bekendgemaakt dat Giuffre en de prins een schikking hadden getroffen.