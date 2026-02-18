Vermeend slachtoffer: verkrachting Høiby duurde heel lang

Marius Borg Høiby zou de vierde vrouw die hem beschuldigt van verkrachting meerdere malen in een nacht hebben verkracht. Het vermeende slachtoffer zegt dat ze verschillende keren wakker werd omdat “hij zijn vingers in me had”. “Het duurde heel, heel lang”, verklaarde de vrouw woensdag volgens Noorse media in de rechtbank van Oslo.

“Ik herinner me dat ik het erg ongemakkelijk vond”, zei de vrouw, die naar eigen zeggen verstijfde toen het gebeurde. Ze kon op dat moment niet aangeven dat ze het niet wilde. “Ik begreep niet wat er gebeurde. En ik was erg moe en wilde slapen”, aldus de vrouw, die ook vertelde dat het “een tijdje duurde voordat ze alles kon verwerken”. “Ik deed alsof het oké was en verdrong het vrij lang.”

Het slachtoffer herinnert zich ook dat ze op een gegeven moment wakker werd van wat ze beschrijft als “een klap” op haar onderlichaam. “Ik draaide me om en ving een flits op, waarna hij heel snel zijn telefoon weer neerlegde. Dus ik dacht dat hij had geprobeerd te filmen en dat ik hem op heterdaad had betrapt.” In totaal zou Høiby 27 video-opnames hebben gemaakt. Deze worden later woensdag achter gesloten deuren getoond in de rechtbank.

De vrouw heeft die ochtend niets meer gezegd tegen Høiby. “Toen vond ik de situatie zo vies en ongemakkelijk geworden dat ik geen afscheid van hem wilde nemen.” Ze zegt dat ze in de periode daarna pas geleidelijk besefte dat er iets ernstigs was gebeurd.

Toen vorig jaar januari in de media bekend werd dat Høiby een andere vrouw zou hebben verkracht, las ze dat er video’s in zijn telefoon waren gevonden. De vrouw stuurde daarna een anonieme tip naar de politie. “Daarin schreef ik dat als er iets op zijn telefoon van die nacht staat, dat ik het kon zijn.”