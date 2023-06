Vermeende deal tussen Meghan en Dior gaat niet door

De deal tussen hertogin Meghan en het modehuis Dior, waar door Britse en Amerikaanse media al enige tijd over wordt gespeculeerd, gaat niet door. Een woordvoerder van de hertogin heeft aan de Britse krant The Telegraph bevestigd dat er geen sprake van een deal is.

Eerder deze week berichtte Britse media dat Meghan “op het punt stond” een deal te sluiten met het Franse modehuis. Ze zou daarmee het gezicht worden van het luxe merk.

De vrouw van prins Harry zou niet de eerste beroemdheid zijn die een deal met Dior zou sluiten. Johnny Depp heeft er met zijn meest recente samenwerking zo’n 18 miljoen euro aan overgehouden. Ook actrice Jennifer Lawrence hield er naar verluidt een flink bedrag aan over: tussen de 13 en 18 miljoen euro.

Vorige week werd bekend dat Spotify een eind heeft gemaakt aan de lucratieve deal die Meghan en Harry met het bedrijf hadden gesloten om podcasts te gaan maken. Spotify en het echtpaar meldden in een verklaring “in gezamenlijk overleg uit elkaar te gaan”. Met het contract met Spotify zou een bedrag van 25 miljoen dollar zijn gemoeid.