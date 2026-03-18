Vermeende slachtoffers eisen ruim 170.000 euro van Høiby

Een aantal vermeende slachtoffers eist een schadevergoeding van meer dan 1,9 miljoen Noorse kronen (ruim 170.000 euro) van Marius Borg Høiby, melden Noorse media. Woensdag kwamen de advocaten van de vermeende slachtoffers aan het woord, nadat het Openbaar Ministerie eerder op de dag al een straf van zeven jaar en zeven maanden had geëist tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit.

Heidi Reisvang is advocaat van ex-vriendin Nora Haukland en twee van de vrouwen die door Høiby zouden zijn verkracht. Zij eiste namens haar cliënten een schadevergoeding van iets meer dan 1 miljoen kronen, omgerekend bijna 91.000 euro. Lill Vassbotn, die de vrouw bijstaat die door Høiby in haar slaap zou zijn verkracht in Lofoten, eiste ongeveer 400.000 kronen (36.000 euro). Hege Salomon, advocaat van de vrouw die tijdens een afterparty zou zijn verkracht door Høiby, eiste namens haar cliënt 260.000 kronen (23.500 euro). Mette Yvonne Larsen, advocaat van de zogenoemde Frogner-vrouw, diende een claim van 250.000 kronen (bijna 22.700 euro) in.

Høiby hoorde eerder woensdag een straf van meer dan 7,5 jaar tegen zich eisen voor strafbare feiten als verkrachtingen en mishandelingen. Donderdag is de laatste dag van het proces. Een uitspraak wordt pas richting de zomer verwacht. Zelfs als Høiby zou worden vrijgesproken, zou het wel kunnen dat hij een schadevergoeding zou moeten betalen.