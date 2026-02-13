Vermoeide Høiby raakt geïrriteerd in rechtbank

Marius Borg Høiby heeft vrijdag in de rechtbank van Oslo geïrriteerd gereageerd toen hij opnieuw werd geconfronteerd met vragen over seks met slapende vrouwen. De 29-jarige zoon van kroonprinses Mette-Marit zei de vragen “helemaal zat” te zijn toen hij zich moest verantwoorden over de derde van in totaal vier verkrachtingsaanklachten.

“Die vraag die je nu al drie keer hebt gesteld, ben ik zo zat”, zei Høiby. Volgens Noorse media was hij duidelijk geïrriteerd. De aanklager begreep dat, maar waarschuwde dat dezelfde vraag nog een vierde keer zal worden gesteld met het oog op de vierde aanklacht.

“Mijn antwoord is precies hetzelfde als de vorige keer”, zei Høiby, die herhaalde dat hij niet naar bed gaat met slapende vrouwen. Hij vroeg daarna om een pauze, omdat hij “zo moe” is. Woensdag stelden zijn advocaten ook al dat Høiby ernstig vermoeid was. Zijn proces duurt naar verwachting in totaal zeven weken.

Zaklamp

Høiby gaf vrijdag tijdens de ondervraging toe dat hij meerdere keren heeft gefilmd terwijl hij seks had, zonder dat zijn bedpartners op de hoogte waren. “Dat had ik niet moeten doen. Dat was slecht van me”, zei hij. Omdat het lampje van zijn mobiele telefoon bij het filmen aanging, gebruikte hij tegen de vrouw in kwestie het excuus dat hij alleen de zaklampfunctie gebruikte.

De videobeelden werden gevonden in een versleutelde app. Hij had het abonnement daarvoor kort nadat hij het vermeende slachtoffer van de derde verkrachtingsaanklacht had gefilmd, afgesloten. De beelden waren enkel voor hemzelf bedoeld, verklaarde Høiby daarover. Zijn toenmalige vriendin mocht er niet achter komen.