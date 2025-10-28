Vermogen prinses Mabel stijgt flink

Het vermogen van prinses Mabel is van alle BN’ers dit jaar het hardst gestegen. Met een stijging van meer dan 26 procent komt de weduwe van prins Friso uit op 575 miljoen euro, volgens de Quote 500. Ook prins Bernhard heeft zijn vermogen het afgelopen jaar zien groeien tot 160 miljoen euro.

Mabel heeft aandelen in onder meer het betaalbedrijf Adyen. In 2018 waren die aandelen 131 miljoen euro waard bij de beursgang van het bedrijf. Afgelopen jaar had Adyen echter last van de handelsoorlog en verhoogde invoerheffingen in de Verenigde Staten, waardoor de omzetgroei vertraagde. Desondanks groeide het vermogen van Mabel en steeg ze in de Quote 500 van plaats 121 naar plaats 96. Bernhard heeft zijn geld te danken aan onder meer het vastgoedbedrijf Pinnacle en softwarebedrijf Levi9.

De familie van Oranje-Nassau behoudt haar positie in de Familie 50 met 1,5 miljard euro. Het vermogen van de koninklijke familie groeit al jaren gestaag met ongeveer 100 miljoen euro per jaar.