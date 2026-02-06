Verslaggever en fotograaf niet meer welkom bij zaak Høiby

Een verslaggever en een fotograaf van de Noorse pers zijn niet langer welkom bij de zaak tegen Marius Borg Høiby. Sigrid Hvidsten van Dagbladet en Olav Olsen van Aftenposten werden permanent uit de rechtszaal geweerd nadat ze het fotoverbod hadden overtreden, meldt het Noorse persbureau NTB. Hvidsten had een foto genomen van een scherm waarop bewijs werd afgebeeld en Olsen nam een foto van de rechtszaal van buiten de deur terwijl de zitting bezig was.

In Noorwegen mogen verdachten niet worden gefotografeerd tijdens een rechtszaak zonder toestemming van de verdachte zelf. Voor aanvang van de zaak op dinsdag was bekend dat Høiby geen toestemming had gegeven. Het verbod geldt ook voor de schermen in de rechtszaal en de schermen in de publiekszalen. NTB had wel toestemming voor een rechtbanktekenaar.

Volgens Dagbladet was de foto van Hvidsten niet bedoeld voor publicatie, maar om de details van de getuigenis van een slaapexpert door te geven. “Maar dit had nooit mogen gebeuren, dus bieden we bij Dagbladet onze excuses aan”, aldus een woordvoerder.

Ook Aftenposten heeft excuses aangeboden en laten weten dat de foto’s van Olsen inmiddels zijn verwijderd. Høiby zou te zien zijn geweest op de achtergrond van de foto’s.