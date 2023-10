Vertrekkend Wereldbank-bewindvoerder vol lof over VN-werk Máxima

Vertrekkend Wereldbank-bewindvoerder Koen Davidse kijkt vol lof terug op zijn samenwerking met koningin Máxima, die vanwege haar werk voor de Verenigde Naties de voorbije jaren vaak is langs geweest bij de Wereldbank.

“Telkens als de koningin naar Washington kwam, begeleidden wij haar”, vertelt hij aan het ANP. “Ik vond het altijd indrukwekkend om te zien hoe effectief en met intense belangstelling ze haar rol vervult. Ze heeft inclusieve financiering niet alleen op de kaart gezet, maar ze slaagt er ook in om dat te vertalen op landenniveau.”

De koningin zet zich als speciale pleitbezorger bij de VN al sinds 2009 in om financiële diensten voor iedereen op de wereld toegankelijk te maken. Daardoor is ze vaak aanwezig bij belangrijke bijeenkomsten van de Wereldbank.

Bankrekening

Davidse is sinds eind 2018 bewindvoerder bij de bank en zit namens onder meer Nederland in het bestuur van ’s werelds grootste instituut op het gebied van ontwikkelingssamenwerking in Washington. Hij zal de koningin werkgerelateerd waarschijnlijk niet snel weer terugzien. Volgende maand begint hij namelijk aan zijn nieuwe baan als directeur-generaal Beleid bij het ministerie van Defensie.

Davidse heeft de indruk dat zijn taken bij de Wereldbank in goede handen komen bij zijn opvolger, oud-premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao. Ook benadrukt hij dat de nieuwe president van de Wereldbank Ajay Banga erg veel op heeft met het onderwerp waarvoor Máxima zich hard maakt. “Hij is eerder topman van Mastercard geweest en heeft zich geïnspireerd door de koningin daar ook ingezet voor de mogelijkheid voor meer mensen om een bankrekening te openen.”