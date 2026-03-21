Vertrouwen in Mette-Marit nog niet hersteld na interview

Het vertrouwen in kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen is bij veel Noren nog niet hersteld na het interview dat ze gaf aan NRK. Een meerderheid vindt dat ze onvoldoende heeft geantwoord over haar banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein, staat in een peiling van de kranten VG en Aftenposten. In een andere peiling van Nettavisen zegt meer dan een kwart zelfs dat het vertrouwen in haar verder is afgenomen.

VG en Aftenposten ondervroegen iets meer dan duizend mensen over het veelbesproken interview van Mette-Marit. Zeven op de tien vond dat de kroonprinses onvoldoende antwoorden gaf. Na het bekijken van het vraaggesprek stelt 47 procent dat Mette-Marit geen koningin zou moeten worden, 34 procent vindt van wel.

In de peiling van Nettavisen zegt in totaal 41 procent van de ruim 1100 ondervraagden dat hun vertrouwen in Mette-Marit is afgenomen. Bijna 13 procent zegt wel een beter beeld van de kroonprinses te hebben gekregen.

Noorse koningshuisexperts zijn niet erg verrast door de resultaten. Dat komt volgens Nettavisen omdat het “geen erg goed interview was” en dat “we met meer vragen dan antwoorden” blijven zitten.

In het interview ging Mette-Marit, gesteund door haar echtgenoot Haakon, uitgebreid in op haar banden met Epstein. Het was de eerste keer dat ze uitleg gaf. De kroonprinses zei onder meer dat ze door Epstein is “gemanipuleerd en bedrogen”.