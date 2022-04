Vertrouwen in Willem-Alexander wederom gedaald

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is opnieuw gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Op dit moment heeft iets minder dan de helft van de bevolking (47 procent) vertrouwen in de koning, zo blijkt uit een peiling van Ipsos in opdracht van de NOS onder duizend mensen. Een jaar eerder was dat ruim driekwart van de Nederlanders.

Van het publiek krijgt de koning het rapportcijfer 6,7. Een jaar eerder was dat nog een 7,1 en het jaar daarvoor zelfs een 7,7. Koningin Máxima gaat er echter wel enigszins op vooruit: waar zij vorig jaar het rapportcijfer 7,5 kreeg, is dat nu een 7,6. De waardering van prinses Beatrix blijft redelijk stabiel. Dit jaar scoort zij een 7,2. Voorgaande jaren waren dat een 7,3 en een 7,4.

Het privéleven van kroonprinses Amalia komt, sinds zij in december achttien jaar werd, steeds vaker in het nieuws. Volgens bijna driekwart (71 procent) van de Nederlanders is dat niet nodig, in ieder geval tot ze koningin is. Diezelfde hoeveelheid mensen is blij dat Amalia haar toelage, die ze ontvangt vanaf haar achttiende jaar, weer terugstort tot het eind van haar studie.

Uit de peiling van EenVandaag werd eerder deze week al duidelijk dat het vertrouwen in het koningspaar nog nooit zo laag is geweest. Dat komt onder meer doordat het koningspaar zich de afgelopen twee jaar niet altijd aan de coronaregels hield. Ondanks dat is een meerderheid van de Nederlanders (56 procent) wel nog altijd voorstander van de monarchie, meldde EenVandaag op basis van zijn jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel.