Verzoek prins Laurent tot sociale zekerheid afgewezen

Het verzoek van de Belgische prins Laurent om ingeschreven te worden bij een sociaal verzekeringsfonds is maandag ongegrond verklaard door de rechtbank in Brussel. Dat schrijft persbureau Belga. Daardoor krijgt Laurent geen toegang tot de sociale zekerheid, waardoor hij en zijn gezin geen recht hebben op onder meer gezinsbijslag, ziekteverzekering en pensioen.

De zoon van koning Albert en koningin Paola ontvangt jaarlijks een bedrag van 388.000 euro als hoge ambtenaar die representatieve taken uitvoert, aldus Belga. Volgens de rechtbank krijgt Laurent dat bedrag voor het uitoefenen van specifieke taken die van openbare aard zijn. De prins heeft een publieke functie en is dus geen zelfstandige.

Eerder diende Laurent een aanvraag in bij een verzekeringsfonds, maar die werd geweigerd. Volgens het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen kan de prins niet als zelfstandige worden beschouwd. Daarop spande Laurent een rechtszaak aan tegen de Belgische overheid.

Laurent heeft zorgen over de financiële situatie van zijn gezin wanneer hij komt te overlijden. Prinses Claire, zijn vrouw, kan bijvoorbeeld geen beroep doen op een overlevingspensioen als de prins overlijdt.