Victoria Beckham: Elizabeth was krachtige inspiratiebron

Victoria Beckham noemt koningin Elizabeth “een krachtige inspiratiebron”, niet alleen voor haarzelf, maar voor veel mensen in de hele wereld. Dat schrijft de Britse ontwerpster en voormalige zangeres op Instagram, waar ze meldt de laatste week stil te hebben gestaan bij de dood van de vorstin.

De vrouw van oud-voetballer David Beckham noemt Elizabeth, die vorige week op 96-jarige leeftijd overleed, “het ultieme icoon” en “de belichaming van elegantie”. “Ze zal voor altijd in onze harten en gedachten voortleven. Ik betuig op dit moment mijn diepste medeleven en condoleances aan de koninklijke familie.” Net als hen zullen David en zij rouwen “om het verlies van onze geliefde soeverein”, besluit ze.

David Beckham stond deze week nog uren lang in de rij in Londen om de koningin de laatste eer te bewijzen in Westminster Hall. Daar kunnen mensen langs de kist lopen en hun deelneming betuigen. Daarvoor staan duizenden mensen in de rij. Afscheid nemen kan tot maandagochtend 06.30 uur, de dag van de staatsbegrafenis.