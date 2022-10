Victoria bij jubileum 50-jarig bestaan Öland-brug bij Kalmar

Kroonprinses Victoria van Zweden was vrijdag aanwezig bij de viering van het 50-jarig bestaan van de Öland-brug. Deze brug verbindt Kalmar op het vasteland van Zweden met Färjestaden op het eiland Öland in het oosten. Met een lengte van 6072 meter is het een van de langste bruggen van Europa.

Op foto’s die het Zweedse hof zaterdag op Instagram deelt, is Victoria tijdens de festiviteiten van vrijdag te zien. Ook worden er oude foto’s gedeeld van haar vader, toenmalig kroonprins, Carl Gustaf tijdens de opening van de brug in 1972. Destijds was het de langste brug van het continent.

Victoria bezocht vrijdag de tentoonstelling Öland-brug 50 jaar in het kasteel van Kalmar. De kroonprinses ging daarna naar de haven van de veerbootstad. Eerder op de dag bezocht ze het Kalmar County Museum om een tentoonstelling over het koninklijke schip Kronan te zien en maakte ze een stadswandeling door Kalmar.