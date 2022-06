Victoria dankbaar voor verhalen over duurzame wijken

De Zweedse kroonprinses Victoria is dankbaar voor de verhalen die ze dinsdagochtend gehoord heeft tijdens haar bezoek aan Nederland. Victoria bezocht per boot enkele duurzame woonwijken in Amsterdam, waaronder Schoonschip.

“Fijn dat jullie de tijd hebben genomen om mij vanmorgen jullie verhalen te vertellen, dat waardeer ik zeer”, zei de kroonprinses na afloop van de boottocht tegen de aanwezigen. “Ik neem het allemaal mee in mijn hoofd om te overdenken. Ik zou willen dat we meer tijd hadden, maar het was een heel goede introductie. Ik hoop dat we deze belangrijke gesprekken kunnen voortzetten gedurende de rest van het bezoek.”

Victoria arriveerde dinsdagochtend voor een tweedaags bezoek aan Nederland. Het bezoek staat in het teken van duurzaamheid, innovatie en gelijke rechten. Dinsdagmiddag staat nog onder meer een ontmoeting met de Nederlandse prins Constantijn op het programma. Hij spreekt de Zweedse in zijn rol als ambassadeur voor TechLeap, een non-profitorganisatie die Nederlandse start-ups steunt.