Victoria en Daniel beginnen driedaags bezoek aan Zuid-Korea

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel zijn woensdag aangekomen in Zuid-Korea. In de hoofdstad Seoul hadden ze een ontmoeting met president Lee Jae-myung en legden ze op de nationale begraafplaats een krans ter ere van de slachtoffers van de Koreaanse Oorlog.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap sprak Lee met Victoria en Daniel onder meer over de muziek van ABBA en haalde hij aan dat de Zweedse Academie vorig jaar de Nobelprijs voor de Literatuur heeft toegekend aan de Koreaanse schrijfster Han Kang. Ook gaf Lee aan de vriendschap tussen beide landen verder te willen uitbreiden en bedankte hij Victoria voor de Zweedse bijdragen aan de vrede op het Koreaanse schiereiland.

Voor Victoria is het haar eerste officiële bezoek aan Zuid-Korea in tien jaar tijd. Eerder deze week bezocht ze samen met Daniel Japan. Het stel blijft drie dagen in Korea.