Victoria en Daniel bezoeken beroemde Zweedse kunstgieterij

Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel hebben woensdag een bezoek gebracht aan de Herman Bergman kunstgieterij. De royals kregen een rondleiding en leerden over het in brons gieten van kunstwerken.

In Zweden is de kunstgieterij een begrip. Het bedrijf in het plaatsje Enskede werd in 1895 opgericht en is gespecialiseerd in het gieten van sculpturen en kunstvoorwerpen in brons. Herman Bergman Konstgjuteri heeft in de ruim 125 jaar dat het bedrijf bestaat veel beroemde Zweedse beeldend kunstenaars geholpen met het gieten van hun sculpturen in brons.

Vooral de bekende Zweedse kunstenaar Carl Milles heeft veel gebruik gemaakt van de diensten van Bergman. Sculpturen van hem zijn niet alleen in Zweden te zien. Hij heeft ook het beeld Pegasus in het Antwerpse Middelheimmuseum gemaakt.

Het bezoek van Victoria en Daniel was mede georganiseerd door Prinsessan Estelles kulturstiftelse, de kunst- en cultuurstichting die is opgericht in naam van prinses Estelle, de oudste dochter van het paar.