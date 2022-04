Victoria en Daniel bezoeken Zweeds OM

Kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel hebben vrijdag een bezoek gebracht aan het Zweedse Openbaar Ministerie in Stockholm. Het doel van het bezoek was om meer kennis op te doen van de rechterlijke macht.

Het kroonprinselijk paar werd door openbaar aanklager Petra Lundh en stafchef Gunnar Merkel verwelkomd. Zij leidden het stel vervolgens rond door het justitiegebouw. Victoria en Daniel spraken ook met een aantal medewerkers van het Openbaar Ministerie. Het paar kreeg daarbij twee recente zaken te zien waar het OM momenteel mee bezig is. Een zaak ging over een criminele omgeving en de ander over seksueel misbruik.

Victoria en Daniel zijn momenteel bezig met een soort toer langs de Zweedse rechterlijke machtsinstanties. In het najaar van 2021 brachten ze bijvoorbeeld al een bezoek aan het gerechtshof van Svea. Later dit jaar gaan ze meer autoriteiten en organisaties bezoeken die zich bezighouden met de rechterlijke macht.