Victoria en Daniel bij herdenking schietpartij Zweden

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel waren zondagochtend bij een herdenking in de Längbrokerk, vlakbij de Risbergska-school in Örebro. Door een schietpartij op de schoolcampus kwamen dinsdagmiddag tien mensen om het leven.

De aartsbisschop sprak tijdens de heilige mis en een koor en muzikanten verzorgden muziek. Na de dienst bezochten het paar en de aartsbisschop de herdenkingsplaats om bloemen neer te leggen en de slachtoffers te herdenken. Op foto’s is te zien dat Victoria emotioneel werd.

Zeven vrouwen en drie mannen zijn om het leven gekomen. De schutter kwam daarnaast ook om. Die pleegde volgens de politie waarschijnlijk zelfmoord. De slachtoffers waren tussen de 28 en 68 jaar oud. Het motief van de schutter is nog niet bekend. Volgens Zweedse media gaat het om een 35-jarige man die werkloos was en psychische problemen had. Hij zou mogelijk een oud-student van de school zijn. De politie heeft zijn identiteit niet bevestigd.