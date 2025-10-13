Victoria en Daniel herdenken slachtoffers atoombom in Hiroshima

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel hebben maandag in de Japanse stad Hiroshima een krans gelegd om de slachtoffers van de atoombom van tachtig jaar geleden te herdenken. Het paar bracht ook een bezoek aan het Vredesmuseum in de stad.

Later op de dag reisde het stel door naar de hoofdstad Tokio voor een receptie georganiseerd door de Zweedse ambassadeur. Onder de gasten bevonden zich onder meer twee Japanse Nobelprijswinnaars van dit jaar. Tijdens de receptie gaf Victoria een toespraak. “Hoewel Japan en Zweden geografisch ver uit elkaar liggen, is onze relatie hecht en sterk”, zei de dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.

Victoria en Daniel zijn al sinds vorige week in Japan. In het weekend ging het paar naar de kunsteilanden Naoshima en Teshima. Na het bezoek aan Japan reizen de Zweedse royals verder naar Zuid-Korea.