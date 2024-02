Victoria en Daniel ontmoeten Zweedse gemeenschap in Californië

De Zweedse kroonprinses Victoria en prins Daniel hebben op de eerste dag van hun bezoek aan Californië een ontmoeting gehad met landgenoten die in de Amerikaanse staat wonen. In een toespraak zei Victoria dat Californië haar en haar man nauw aan het hart ligt.

De kroonprinses had in haar toespraak mooie woorden over voor haar landgenoten. “Wanneer Daniel en ik officiële bezoeken aan het buitenland brengen, hechten we veel waarde aan het ontmoeten van de plaatselijke Zweedse gemeenschap. Jullie Zweden in het buitenland zijn allemaal ambassadeurs voor ons land en jullie zijn allemaal belangrijke puzzelstukjes in het werk om de banden tussen landen te versterken”, zei Victoria.

Op de eerste dag van hun reis bezochten Victoria en Daniel onder meer de non-profitorganisatie Marine Mammal Center, die zich inzet voor de bescherming van de oceanen en de rehabilitatie van dieren. Het Zweedse hof deelde verschillende foto’s van de reis. Zo poseerde het paar bij de beroemde Golden Gate Bridge en werden zij gefotografeerd tijdens een bezoekje aan een school.

Victoria en Daniel zijn tot en met donderdag nog in Californië. Het bezoek van het paar heeft als doel om de Zweedse betrekkingen met de staat te verbreden op het gebied van onder meer innovatie en de groene transitie.