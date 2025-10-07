Victoria en Daniel ontvangen brochure over schermtijd

Prinses Victoria van Zweden en haar echtgenoot prins Daniel hebben als eerste gezin in Zweden een brochure in ontvangst genomen over hoe ouders schermtijd met hun kinderen kunnen bespreken. Het echtpaar kreeg de folder met daarin tips en adviezen bij een bezoek van de initiatiefnemers op het paleis, is te zien in een video die het Zweedse hof heeft gedeeld.

In de video zegt prins Daniel het fijn te vinden om het onderwerp op deze manier bespreekbaar te maken en merkt hij op dat hij het handig vindt dat de tips op papier zijn afgedrukt. Ook Victoria lijkt wel geloof te hebben in het initiatief. “Alleen al het feit dat je even gaat zitten en echt nadenkt over waarvoor je het scherm gebruikt en hoeveel uur”, zei ze. Victoria en Daniel zijn ouders van twee kinderen, de 13-jarige prinses Estelle en de 9-jarige prins Oscar.

De brochure ‘Hoe praat u thuis over schermgebruik?’ is ontwikkeld door de Zweedse Volksgezondheidsautoriteit in samenwerking met de Mediaraad van het land en wordt deze week naar alle gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 tot 13 jaar gestuurd.