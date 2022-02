Victoria en Daniel samen aan het werk na ontkennen relatiecrisis

Kroonprinses Victoria van Zweden en haar man prins Daniel zijn maandag voor het eerst weer in actie gekomen sinds ze afgelopen weekeinde met een opvallende verklaring over hun huwelijk naar buiten kwamen. Vanuit hun woonpaleis Haga woonden de twee virtueel een bijeenkomst van de politie bij.

De dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia en haar man Daniel ontkenden na hevige geruchten hierover dat zij relatieproblemen hebben. Zweedse tabloids spraken eerder van onder meer overspel en een op handen zijnde echtscheiding.

“̈In normale gevallen doen we geen uitspraken over geruchten en speculaties. Maar om ons gezin te beschermen, willen we voor eens en voor altijd duidelijk maken dat de geruchten die nu de ronde doen volledig ongegrond zijn”, zo verklaarde het paar. Zweedse media spraken zaterdag over een “uitzonderlijke verklaring”.

Het hof deelt op Instagram een foto van de virtuele bijeenkomst. Te zien is hoe Victoria en Daniel samen achter de computer zitten. Ze werden bijgepraat over het werk van de politie om seksuele misdrijven tegen kinderen aan te pakken en te voorkomen.