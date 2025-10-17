Victoria en Daniel sluiten bezoek aan Zuid-Korea af in Busan

Kroonprinses Victoria van Zweden en haar echtgenoot prins Daniel hebben hun bezoek aan Zuid-Korea afgesloten in Busan. In de zuidoostelijke stad bezocht Victoria onder meer een Zweeds veldhospitaal dat tijdens de Koreaanse Oorlog werd opgericht. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat deze gebeurtenis plaatsvond.

Samen met de Zweedse minister Andreas Carlson bezocht Victoria in Busan ook een tentoonstelling van Hilma af Klint. Het werk van deze Zweedse kunstenares is tentoongesteld in het Busan Museum voor Hedendaagse Kunst.

Samen met prins Daniel bezocht de kroonprinses donderdag hoofdstad Seoul. Hier ontmoette het echtpaar onder andere de K-popband Hearts2Hearts om meer te leren over de Koreaanse muziekindustrie. Ook werden ze ontvangen in de boeddhistische Gilsangsa-tempel om meer inzicht te krijgen in de Koreaanse cultuur.

Het paar en zijn gevolg ontmoetten ook Koreaanse bedrijven met interesse in Zweden. Het Zweedse hof heeft vrijdag een serie foto’s van de verschillende activiteiten van het echtpaar in Zuid-Korea gedeeld.