Victoria en Daniel voor het eerst in vijf jaar in Finland

De Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel hebben donderdag een bezoek gebracht aan de Hanken School of Economics in Helsinki. Het is de oudste business school van Finland, waar lessen zowel in het Engels en Zweeds worden gegeven. Bij de school werd het paar verwelkomd door rector Ingmar Björkman.

Victoria en Daniel zijn al sinds woensdag in Finland. Toen was het paar onder meer aanwezig bij een evenement ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Zweeds-Finse culturele centrum Hanaholmen. Volgens Finse media is het de eerste keer dat Victoria het land bezoekt sinds 2017. In dat jaar vierde Finland honderd jaar onafhankelijkheid. Victoria was toen met Daniel bij enkele feestelijkheden en evenementen aanwezig.

Eerder op donderdag bezocht het Zweedse kroonprinselijk paar al de zeevesting Suomenlinna. Daar werd het koppel onder meer begroet door een groep kinderen die Zweedse vlaggetjes hadden meegenomen. Later op donderdag reizen Victoria en Daniel naar de stad Loviisa. Volgens de Finse omroep Yle zal de Zweedse kroonprinses daar het Victoriaplein inwijden.