Victoria in Osaka ontvangen voor bezoek aan Japan

Kroonprinses Victoria is donderdag begonnen aan haar officiële bezoek aan Japan. De Zweedse troonopvolgster begon in Osaka, deelt het hof online.

De gouverneur van de prefectuur, Hirofumi Yoshimura, verwelkomde Victoria. De Zweedse minister van Openbaar Bestuur, Erik Slottner, was daar ook bij aanwezig. Direct na aankomst in Osaka bezocht de kroonprinses het kasteelpark van de stad voor een wandeling met de Zweedse ambassadeur Viktoria Li.

Op vrijdag en zaterdag is Victoria op de wereldtentoonstelling in Osaka. Vervolgens bezoekt de kroonprinses samen met haar man prins Daniel onder andere Tokio en Hiroshima. Vanaf volgende week woensdag tot en met vrijdag is het kroonprinselijk paar in Zuid-Korea.