Victoria met kinderen Estelle en Oscar naar atletiekevenement

Kroonprinses Victoria van Zweden heeft samen met haar kinderen prinses Estelle (13) en prins Oscar (9) een atletiekevenement bezocht. Het drietal ging zaterdag in het Olympisch Stadion van Stockholm naar de honderdste editie van Finnkampen, een wedstrijd tussen Zweden en Finland.

In een video van het bezoek die het Zweedse hof zondag deelt, is te zien hoe Victoria, Estelle en Oscar bij het stadion worden ontvangen. Vanaf een overdekt deel van de tribune kijkt het drietal vervolgens naar wedstrijden in verschillende disciplines.

Finnkampen is een jaarlijks atletiekevenement dat sinds 1925 wordt gehouden met deelnemers uit Zweden en Finland. Het evenement wordt afwisselend in Zweden of Finland georganiseerd.