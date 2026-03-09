Victoria moedigt Zweedse paralympiërs aan op Spelen

Kroonprinses Victoria heeft in Italië de Zweedse paralympiërs aangemoedigd op de Winterspelen in Milaan en Cortina d’Ampezzo. Op social media deelt het hof beelden van de lachende dochter van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.

De 48-jarige kroonprinses stond onder meer met gebalde vuisten bij een van de wedstrijden op de tribune te kijken. Ook schudde ze de hand van een van de paralympiërs en bekeek ze van dichtbij de gouden en bronzen medaille van paralympisch skiester Ebba Årsjö.

Victoria, die beschermvrouwe is van Parasport Zweden, was vorige maand tijdens de reguliere Winterspelen ook al in Italië. Toen moedigde ze in het bijzijn van haar man prins Daniel de Zweedse atleten aan.