Victoria onthult liefdesbeeld bij jarig stadhuis Stockholm

Kroonprinses Victoria heeft een liefdesbeeld onthuld bij het stadhuis van de Zweedse hoofdstad Stockholm. Het beeld is gemaakt door kunstenares Stina Persson. Zij was bij de onthulling aanwezig.

Het beeld heet Kärlekspar på klippa, liefdespaar bij een klif, en staat buiten voor het stadhuis. Persson kreeg van het stadsbestuur van Stockholm de opdracht om het beeld te vervaardigen vanwege het 100-jarige bestaan van het stadhuis.

Sinds 1972 kunnen stellen trouwen in het stadhuis. Vooral tijdens het midzomerfeest wordt daar gretig gebruik van gemaakt. Stockholm verwacht zaterdag, wanneer in Zweden het feest wordt gevierd, dat tweehonderd koppels in het huwelijk treden.

De onthulling van het beeld is een van de activiteiten rond de viering van het 100-jarig bestaan van het stadhuis. Donderdag waren koning Carl Gustaf en koningin Silvia bij een galadiner. In het park bij het stadhuis hield de koning ook een toespraak.