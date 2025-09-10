Victoria opent samen met Haakon politiebureau op de grens

De Zweedse kroonprinses Victoria en de Noorse kroonprins Haakon hebben samen een nieuw politiebureau geopend. De twee troonopvolgers ontmoetten elkaar aan de landsgrens, waar ze samen een lint doorknipten.

Het koninklijke gezelschap kreeg een rondleiding door het nieuwe gebouw en woonde een dronedemonstratie bij die laat zien hoe de techniek kan helpen bij het bestrijden van criminaliteit.

Het politiebureau staat op de grens van Noorwegen en Zweden. Een lijn in het gebouw geeft aan waar de landsgrens loopt. Volgens de Noorse omroep NRK is het de eerste keer dat Noorwegen een politiebureau deelt met een ander land. In het bureau werken de Noorse en Zweedse politie samen om grensoverschrijdende criminele bendes te stoppen. Het politiebureau is al sinds mei in gebruik, maar nu pas officieel geopend.