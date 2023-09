Victoria roemt in speech arbeidsethos en vaderrol Carl Gustaf

Aan het begin van het grote staatsdiner ter ere van het 50-jarig Zweedse koningschap van Carl Gustaf heeft kroonprinses Victoria haar vader toegesproken. In haar speech roemde ze niet alleen zijn arbeidsethos maar ook de manier waarop hij zijn rol als vader vormgeeft.

Tijdens haar toespraak refereerde Victoria vaak aan de momenten die ze met haar vader in de natuur heeft doorgebracht. Ze voelde zich toen veilig tijdens wandelingen in de sneeuw of in de schier onbegaanbare bossen. “Net zo veilig als ik me nu voel als we samen op pad gaan om onze plicht te vervullen”, zei de kroonprinses.

Victoria noemde Carl Gustaf ook plichtsgetrouw. “Dat plichtsbesef is misschien wel iets ouderwets, maar ook nodig om de opdracht die je op jonge leeftijd hebt gekregen zo goed mogelijk te volbrengen”, zei de royal. “Dat plichtsbesef komt niet alleen door je persoonlijkheid en hoe je bent gevormd. Het heeft ook te maken met het besef dat je tot iets hoort dat groter is dan jezelf. Je bent een schakel in een lange keten.”

Allemansrätt

De kroonprinses vertelde ook nog over de wijze lessen die ze van haar vader heeft geleerd over het zogeheten Allemansrätt, het recht van iedere Zweed om zich vrij in de natuur te bewegen. “Er is een hoofdregel die ik van je leerde: niet storen en niet verstoren. Volgens jou is natuur een gift die je moet koesteren.”

Aan het slot van haar speech kwam Victoria terug op het veilige gevoel dat ze bij haar vader heeft. “Dat heeft te maken met je innerlijke kompas. Je hebt een vaste koers en dat zorgt dat je met jou veilig bent. Altijd en in alle omstandigheden. Ik ben er trots en dankbaar voor dat ik in jouw voetsporen mag treden.”