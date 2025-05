Kroonprinses Victoria van Zweden is samen met leerlingen van een basisschool in het stadsdeel Bromma eropuit getrokken om afval te rapen in een bosgebied. Het Zweedse hof deelde daar zaterdag foto’s van.

Victoria bezocht ook de Nya Elementar School in Bromma, waar zij met leerlingen in gesprek ging over biodiversiteit en hoe zwerfafval in de natuur verminderd kan worden.

In Zweden loopt momenteel op scholen door het hele land een campagne in het kader van afval opruimen.