Videoland komt met dramaserie over koningin Máxima

Videoland is bezig met een dramaserie over koningin Máxima. De streamingdienst laat woensdag weten dat de serie in 2023 moet verschijnen.

De serie is gebaseerd op het boek Moederland: De jonge jaren van Máxima Zorreguieta van auteur Marcia Luyten, dat vorig jaar november is verschenen. In het boek wordt onder meer geschreven over de periode waarin Máxima uit haar geboorteland Argentinië vertrekt en carrière maakt op Wall Street in New York en uiteindelijk prins Willem-Alexander ontmoet.

Dorien Goertzen en Karin van der Meer, die eerder samenwerkten aan Nieuwe Buren, schrijven het scenario van de serie. Anne de Clercq, onder meer bekend van Soof 3 en Tessa, neemt de regie op zich. De cast is nog niet bekendgemaakt.

Volgens Peter van der Vorst, programmadirecteur van RTL Nederland, leent het verhaal van Máxima zich goed voor een dramaserie. “Voor het eerst zien we ook wat er zich áchter de paleisdeuren heeft afgespeeld in de aanloop naar het meest besproken huwelijk aller tijden. De serie speelt zich af op drie continenten en is een van de duurste dramaseries die ooit in Nederland is gemaakt. We kunnen niet wachten om het boek tot leven te brengen.”