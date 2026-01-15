Videoland komt op trouwdag koningspaar met documentaireserie

Videoland komt op 2 februari, de trouwdag van het koningspaar, met een documentaireserie genaamd Willem-Alexander & Máxima. De driedelige serie duikt in het verhaal van “alle verwachtingen, misstappen en offers” van het stel, maakte RTL donderdag bekend.

De serie belooft een “scherp en menselijk portret” te schetsen van de koning en koningin “die proberen koers te houden in een tijd waarin iedereen meekijkt”. Insiders, intimi en experts, waaronder oud-hofhouding en personen dicht bij het koningspaar, komen in de serie aan het woord en vertellen onder andere hoe de relatie van de twee onder druk kwam te staan.

De documentaireserie is gemaakt door Joost van Ginkel, die eerder ook de documentaires Prins Bernhard en Beatrix maakte.