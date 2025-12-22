Videoland lanceert trailer tweede seizoen van dramaserie Máxima

De trailer van het tweede seizoen van de dramaserie Máxima is maandag gedeeld door Videoland. In de eerste beelden is onder meer te zien hoe Máxima zich klaarmaakt voor haar trouwdag met Willem-Alexander en haar schoonzussen Mabel en Laurentien ontmoet. Ook bekijkt het stel een maquette van het veelbesproken vakantiehuis in Mozambique en doen de kinderen hun intrede.

In het tweede seizoen maakt een flink aantal nieuwe personages zijn opwachting. Bram Suijker speelt prins Friso, Steef de Bot is te zien als prins Constantijn en Claire Bender en Abbey Hoes maken hun opwachting als Mabel en Laurentien. Jette van der Meij speelt prinses Margriet en Rifka Lodeizen is te zien als Noor, Máxima’s nieuwe adviseur. Prinses Juliana en prins Bernard worden gespeeld door Leny Breederveld en de Duitse acteur Rüdiger Vogler. In de trailer is ook te zien dat Jan-Paul Buijs meedoet als Jan Peter Balkenende.

De nieuwe acteurs duiken op naast Delfina Chaves als Máxima, Martijn Lakemeier als Willem-Alexander, Elsie de Brauw als koningin Beatrix, Sebastian Koch als prins Claus en Jacob Derwig als Thomas Wagenaar, die ook in de eerste reeks meespeelden.

Het tweede seizoen van Máxima is vanaf zaterdag 14 maart 2026 wekelijks te streamen. De regie is in handen van Saskia Diesing en Joosje Duk. Het scenario is geschreven door Rifka Lodeizen en Daan Gielis. Het eerste seizoen van Máxima is inmiddels verkocht aan meer dan zeventig landen.