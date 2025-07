Videoland werkt aan serie over prinsessen Mabel en Margarita

Videoland werkt aan een serie over de Nederlandse prinsessen Mabel en Margarita. Dat bevestigt een woordvoerder van Videoland na Instagramberichten hierover van mediakenner Tina Nijkamp. De serie wordt ontwikkeld door Millstreet Films.

De serie heet volgens Nijkamp Mabel & Margarita: Oranjebitter en gaat volgens de korte samenvatting die zij deelt over hoe de vrouwen en hun partners “verstrikt raken in het web van de monarchie en het machtsspel dat zich daar achter gesloten deuren afspeelt”.

Mabel was getrouwd met de in 2013 overleden prins Friso, een jongere broer van koning Willem-Alexander. Margarita was samen met Edwin de Roy van Zuydewijn, een ondernemer met wie zij in 2003 de koninklijke familie beschuldigde van afluisteren.

Productiemaatschappij Millstreet Films maakt voor Videoland ook de serie Máxima, waarvan in 2026 het tweede seizoen verschijnt.