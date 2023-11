Vier mannen aangeklaagd voor stelen gouden wc uit Engels paleis

Vier mannen zijn aangeklaagd voor het stelen van een gouden toilet uit een paleis in het zuiden van Engeland. Het gestolen 18-karaats toilet is een kunstwerk van de Italiaan Maurizio Cattelan. De verdachten moeten op 28 november voorkomen in de rechtbank.

De vier mannen van in de dertig jaar zouden op een vroege ochtend in 2019 het terrein van Blenheim Palace zijn opgereden. De voormalige Britse premier Winston Churchill werd geboren in het monumentale pand dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.

De gouden wc met een waarde van zo’n 5,5 miljoen euro stond eerder al in het Guggenheim Museum in New York. Het is niet duidelijk of het toilet, dat de naam America draagt, sinds de diefstal is teruggevonden.