Vier Zweden heten Inse dankzij verspreking Carl Gustav

De verspreking van koning Carl Gustaf bij de aankondiging van de naam van zijn jongste kleinkind, lijkt enkele Zweden geïnspireerd te hebben bij het kiezen van een voornaam. De Zweedse omroep SVT meldde vrijdag dat er inmiddels vier mensen in Zweden zijn die Inse heten, terwijl dat er ten tijde van de verspreking in februari nog geen waren.

Carl Gustaf maakte de naam van de pasgeboren dochter van prins Carl Philip en prinses Sofia bekend tijdens een officiële ceremonie, maar maakte daarbij een foutje. In plaats van Ines, zoals het meisje heet, zei hij Inse. Het zorgde voor verwarring in Zweedse media en de koning baalde van zijn fout. “De koning is erg verdrietig dat het fout is gegaan”, reageerde het hof. “De reden voor de fout is dat de namen geheim werden gehouden, zelfs voor de koning, tot vlak voor de ceremonie.”

De dochter van Carl Philip en Sofia heet voluit Ines Marie Lilian Silvia en werd vrijdag gedoopt in Stockholm. Ze is het vierde kind van Carl Philip en Sofia. Prinses Ines werd geboren op 7 februari.

Het Zweedse hof deelt vrijdag dat de doop van prinses Ines zaterdagavond wordt uitgezonden op de Zweedse televisie. De ceremonie is om 20.00 uur te zien bij de Zweedse omroep SVT en vanaf 19.00 uur te streamen via SVT Play.