Vierde vermeende slachtoffer Høiby begint met verklaring

Een vierde vrouw die Marius Borg Høiby beschuldigt van verkrachting komt woensdag voor het eerst aan het woord tijdens de behandeling van de zaak tegen de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Net als bij de andere vermeende slachtoffers zou ook zij in haar slaap zijn verkracht.

Het incident speelde zich af in een hotel in Oslo in november 2024. Høiby zou net als bij de andere verkrachtingen ook hiervan beelden hebben gemaakt. Hij ontkent schuldig te zijn.

De advocaat van het vermeende slachtoffer vertelde volgens Noorse media woensdagochtend bij aankomst in de rechtbank dat de vrouw ertegen opziet om haar verhaal te doen. “Het is zwaar om slachtoffer te zijn in een strafzaak. Maar tegelijkertijd denk ik dat ze er ook naar uitkijkt om haar verklaring voor de rechtbank af te ronden.”

Het is de tiende zittingsdag in de zaak tegen de zoon van Mette-Marit.