Vincent en Josephine gaan met koningin Margrethe naar de kerk

De Deense prins Vincent en prinses Josephine ontvangen op 18 april het vormsel in de kerk van Slot Fredensborg. Dat meldt het Deense koningshuis zondag op Instagram. Ter voorbereiding op deze bijzondere ceremonie woonden zij zondagochtend met koningin Margrethe de zondagsdienst in de kerk bij.

Het vormsel is in de lutherse en de katholieke kerk een belangrijke viering waarbij jongeren hun geloof bevestigen. De kasteelkerk van Fredensborg is al meer dan honderd jaar het decor voor Deense koninklijke vormsels.

Koningin Margrethe en koning Frederik ontvingen hier in 1955 en 1981 hun vormsel. Kroonprins Christian en prinses Isabella volgden in 2021 en 2022.