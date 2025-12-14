Vincent en Josephine steken derde adventskaars aan

Prins Vincent en prinses Josephine, de jongste kinderen van koning Frederik en koningin Mary, hebben de derde adventskaars aangestoken. Dat is te zien op een foto die het Deense hof zondagavond deelde.

Eerder stak het Deense koningspaar de eerste adventskaars aan. Een week later mocht prinses Isabella een tweede kaars ontsteken. Met advent worden elke zondag de weken tot Kerstmis afgeteld.

De Deense koninklijke familie is elk jaar bezig met activiteiten in de kerstperiode. Dit jaar werd onder meer een video gedeeld waarop te zien was dat het gezin de kerstboom optuigde. Ook deden de vier kinderen van Frederik en Mary een wedstrijd wie het beste peperkoekhuisje kon maken.