Virginia Giuffre blij dat misbruikzaak tegen Andrew mag doorgaan

Virginia Giuffre is blij dat de rechter in New York woensdag heeft bepaald dat ze haar misbruikzaak tegen prins Andrew mag doorzetten. Dat laat haar advocaat namens zijn cliënte weten aan Britse media.

Giuffre (38) zegt dat de prins haar in 2001 op 17-jarige leeftijd heeft misbruikt. De in 2019 overleden steenrijke zedendelinquent Jeffrey Epstein, met wie Andrew bevriend was, zou haar hebben opgedragen seks te hebben met de prins.

Giuffre diende vorig jaar een klacht in en eist een schadevergoeding van Andrew vanwege de emotionele schade die ze door het vermeende misbruik heeft opgelopen. De prins probeerde een eventuele procedure te voorkomen. Volgens zijn advocaten heeft Giuffre geen zaak omdat ze in 2009 een deal had gesloten met Epstein. In die overeenkomst staat dat ze een half miljoen dollar heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten meer mag indienen tegen Epstein en zijn entourage. De rechter oordeelde woensdag echter dat die overeenkomst geen belemmering vormt en dat Giuffre haar zaak mag doorzetten.

Schikken

Andrew, die alle beschuldigingen ontkent, wordt niet strafrechtelijk vervolgd en kan nog onder een rechtszaak uitkomen. De prins zou bijvoorbeeld kunnen schikken met Giuffre. Al is hij dat volgens ingewijden niet van plan.

Het Britse koningshuis wil niet op het nieuws reageren. Een woordvoerder van Buckingham Palace liet aan de BBC weten geen uitspraken te doen over een juridische procedure die nog niet is afgerond.