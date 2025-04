Virginia Giuffre dankbaar voor ‘liefde en steun’ na auto-ongeluk

Virginia Giuffre is dankbaar voor de “vloed aan liefde en steun” die zij heeft ontvangen nadat zij bekendmaakte ernstig gewond te zijn geraakt bij een auto-ongeluk in Australië. Dat zegt haar familie in een verklaring aan media, waaronder de BBC. Giuffre kreeg bekendheid nadat zij de Britse prins Andrew aanklaagde voor seksueel misbruik.

Zondag deelde Giuffre (41) een bericht op Instagram dat een schoolbus haar had aangereden en dat ze nog maar een paar dagen te leven had. Ook deelde ze een foto van zichzelf waarop ze verwondingen heeft op haar gezicht en in een ziekenhuisbed ligt. Volgens de familie ligt Giuffre nog in het ziekenhuis en verkeert zij nog steeds in “een ernstige toestand”.

Over het ongeluk dat Giuffre beschreef, ontstond onduidelijkheid omdat de Australische politie zei geen meldingen te hebben gekregen van een dergelijk ongeval. Daarover zegt de familie nu dat Giuffre eerst naar huis was gegaan, en pas toen het daar slechter met haar ging naar het ziekenhuis is gegaan. “Virginia was gehavend en gekneusd en keerde terug naar huis. Virginia’s toestand verslechterde en ze werd opgenomen in het ziekenhuis,” aldus de familie.

De familie deelde ook dat de Amerikaans-Australische van plan was het ​​bericht op haar privépagina op Facebook te plaatsen, in plaats van op haar openbare Instagramprofiel.

Giuffre claimde jarenlang dat de hertog van York seks met haar had toen zij zeventien jaar was en dat Jeffrey Epstein haar had verhandeld. Er circuleerde ook een foto waarop Giuffre met Andrew poseerde. Andrew ontkende de beschuldigingen altijd. In maart 2022 werd bekend dat Giuffre en Andrew een schikking hadden getroffen.