VK gaat regels voor bezit kruisboog herzien na inbraak Windsor

Het Verenigd Koninkrijk kijkt of strengere regels ingevoerd kunnen worden voor het bezit van kruisbogen, melden Britse media. De politie arresteerde zaterdag een man met zo’n wapen op het terrein van Windsor Castle. Koningin Elizabeth verbleef in het kasteel om kerst te vieren.

Momenteel mogen Britten van 18 jaar en ouder kruisbogen kopen zonder vergunning. Alleen de verkoop aan minderjarigen is verboden. Minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken heeft opdracht gegeven de regels te herzien. In het VK wordt al langer gevraagd om strengere wetten voor kruisbogen. Zo laaide de discussie daarover op in 2018, toen een man zijn buurman doodde met een kruisboog.

De indringer die zaterdag werd opgepakt zit vast en krijgt psychische hulp. De politie onderzoekt een video die 24 minuten voor de arrestatie op sociale media verscheen. In deze video vertelt een gemaskerd persoon dat hij de koningin wil vermoorden. Vermoedelijk is de opgepakte man dezelfde persoon als in de video.