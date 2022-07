Vlaamse slagwerker populair dankzij drummende Filip

De Vlaamse drummer Gino Kesteloot krijgt de ene na de andere aanvraag sinds hij koning Filip een drumlesje heeft gegeven. De Belgische koning nam tijdens de nationale feestdag even plaats achter het instrument van Kortrijk Drumt en dat inspireerde meer mensen.

Kortrijk Drumt trad op tijdens de nationale feestdag op 21 juli. Op die dag zijn alle Belgen vrij en vinden allerlei feestelijke activiteiten plaats. “We gaan nu elk jaar gevraagd worden voor de nationale feestdag. Het is een verlenging voor het leven”, zegt Kesteloot tegen Het Laatste Nieuws. “Op 21 juli 2023 krijgen we alvast een nóg betere plaats in Brussel, voor een nog grotere show. Er komt geen einde aan.”

Kesteloot vond het erg bijzonder dat hij Filip een drumles mocht geven, zo vertelt hij. “Filip gaf mij zélf een hand, waarna ik zijn schouder vastnam om hem naar het drumstel te begeleiden, zodat de koning niet over kabels zou struikelen. We lachten samen, precies alsof we elkaar al jaren kennen.” Aan het einde kreeg de koning de drumstokjes als aandenken mee naar huis.

Na afloop van het optreden en het muzikale lesje werd de drummer zelfs nog even gebeld door het Belgische hof, “met de mededeling dat koning Filip gelukkig is met wat hij deed. Hij vond het schitterend.”