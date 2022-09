Vlaggen bij paleizen halfstok uit respect voor koningin Elizabeth

Dat de wereld stilstaat bij de dood van de 96-jarige Britse koningin Elizabeth is ook te zien aan de vlaggen die bij verschillende paleizen halfstok hangen. Dit is onder meer in Spanje, Zweden en Noorwegen te zien. Maar ook andere bekende gebouwen over de hele wereld laten een eerbetoon zien aan Elizabeth.

Zo hangt de vlag op de Amalienborg, de woonplaats van de Deense koninklijke familie in Kopenhagen, halfstok. Ook de vlag op het Zarzuela Paleis in het Spaanse Madrid hangt halfstok, evenals die bij het Koninklijke Paleis in Zweden en het Koninklijk paleis van Oslo in Noorwegen.

Ook op het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genėve in Zwitserland hangt de VN-vlag halfstok, evenals de Amerikaanse vlag op het Witte Huis in Washington, waar president Joe Biden verblijft. Verder is een foto van Elizabeth geprojecteerd op het Sydney Opera House (Australië) en was het Empire State Building in New York paars belicht.