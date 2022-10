‘Vliegtuig met koningin-gemalin Camilla geraakt door vogel’

Het vliegtuig waarmee de Britse koningin-gemalin Camilla vrijdag van India naar het Verenigd Koninkrijk vloog is tijdens de vlucht geraakt door een vogel, melden verschillende media. Daardoor zou het toestel van British Airways schade hebben opgelopen.

Op Twitter worden foto’s gedeeld van het toestel, waarvan wordt aangenomen dat ook Camilla aan boord was. Op de beelden is een inkeping te zien in de neus van het vliegtuig.

De vrouw van koning Charles zou samen met een paar vrienden een gezondheidscentrum hebben bezocht in de buurt van Bangalore, schrijft People. Dat centrum zou de koningin-gemalin vaker hebben bezocht.

Hoewel Camilla vaker vliegreizen maakt, heeft de 75-jarige koningin-gemalin naar verluidt last van vliegangst.