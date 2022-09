Vliegveld in Noord-Frankrijk vernoemd naar koningin Elizabeth

Een klein vliegveld in het noorden van Frankrijk wordt genoemd naar de Britse koningin Elizabeth II, die vorige week overleed. De kustplaats Le Touquet-Paris-Plage besloot op deze manier de koningin te eren.

De badplaats aan de Côte d’Opale is populair onder Britse toeristen. De gemeente noemt het vliegveld uit 1936 in een verklaring “de meest Britse van alle Franse vliegvelden” en vindt het daarom passend om het naar de koningin te vernoemen. Elizabeth staat in de ogen van de gemeente symbool voor respect en stabiliteit. Ze sprak Frans en zou zich altijd hebben ingespannen om de banden tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk warm te houden.

Na het overlijden van Elizabeth vorige week zijn op veel plekken in de wereld stemmen opgegaan om straten en gebouwen naar de koningin te vernoemen, bovenop de vele plekken die haar naam al dragen. In Sydney is deze week al besloten dat een nieuw plein haar naam krijgt. Ook in Nigeria roepen mensen op om de universiteit of de presidentiële villa naar haar te vernoemen.