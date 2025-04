Vliegverbod boven landgoed Sandringham na meldingen van drones

Boven het landgoed Sandringham is een vliegverbod ingesteld na meldingen van drones tijdens het bezoek van de Oekraïense president Zelensky vorige maand. Dat melden Britse media als BBC en Sky News vrijdag. De Britse minister van transport, Heidi Alexander, keurde de maatregel goed.

Charles ontving Zelensky op 2 maart op Sandringham House in Norfolk. De maatregel ging op 10 maart in. Sindsdien is het verboden lager dan 600 meter boven het landgoed te vliegen “om redenen van openbare veiligheid”.

Koninklijke vluchten, vliegtuigen van bezoekers en hulpdiensten vallen buiten deze regels. Buckingham Palace heeft nog niet gereageerd op het nieuws.