Voetbalbond schrapt duels Noord-Ierland na dood Elizabeth

Alle voetbalwedstrijden van dit weekeinde in de Noord-Ierse voetbalcompetitie gaan niet door. De voetbalbond besloot alle duels uit te stellen vanwege het overlijden van koningin Elizabeth.

“Als blijk van respect na het overlijden van Hare Majesteit Koningin Elizabeth II, zijn de wedstrijden van dit weekend bij alle aangesloten voetbalclubs in Noord-Ierland en alle andere georganiseerde voetbalactiviteiten, op alle niveaus, uitgesteld”, meldt de bond in een verklaring.

Buckingham Palace kondigde vrijdag een periode van rouw aan tot zeven dagen na de uitvaart van Elizabeth. De regering liet weten dat het in die periode niet verplicht is evenementen of sportwedstrijden af te gelasten of uit te stellen. Het is aan organisaties en bonden zelf om daar over te beslissen.

De voetbalbonden van Engeland, Schotland en Wales, de andere landen in het Verenigd Koninkrijk, moeten nog een besluit nemen over het wel of niet doorgaan van de wedstrijden dit weekeinde.