Vogue-fotografe: liefdevolle en chaotische momenten met Elizabeth

Annie Leibovitz, de fotografe die koningin Elizabeth twee keer mocht fotograferen voor Vogue, blikt in het modeblad terug op de “chaotische” maar “vertederende” fotomomenten. Haar favoriete moment was toen Elizabeth op de foto ging met haar (achter)kleinkinderen, zo vertelt Leibovitz.

De fotografe kreeg Elizabeth twee keer voor haar lens: in 2007 en 2016. Die laatste keer wilde Leibovitz de shoot graag op Balmoral Castle doen, maar dat zat er niet in. Het werd Windsor Castle. “Ze had zelf ideeën voor de shoot. Ze wilde haar kleinkinderen, achterkleinkinderen, prinses Anne en de corgi’s erbij”, vertelt Leibovitz. “Waarschijnlijk was het meest vertederende moment dat met haar achterkleinkinderen. Ze renden rond en noemden haar ‘oma’.”

Het was “chaotisch”, zo vertelt ze. Leibovitz wilde graag dat achterkleindochter Charlotte bij Elizabeth op schoot ging. “Dan ben ik straks bont en blauw”, zei Elizabeth lachend, verwijzend naar de kleine druktemaker. “Mia Tindall wilde niet eens op de foto. Ze rende rond en uiteindelijk gaf de koningin haar tas. Toen keek ze daar even naar en maakten we snel een paar foto’s.”

Schuilen

Ook de kinderen van Leibovitz mochten Elizabeth ontmoeten. Een bijzonder moment, vindt de fotografe zelf. Het gebeurde tijdens een fotoshoot op de trappen van Windsor Castle. Het begon opeens hard te onweren en regenen en dus moest iedereen schuilen onder de trappen. “De koningin vertelde mijn kinderen dat ze hier vroeger altijd speelde. Zij konden niet geloven dat dat de koningin was.”

Elizabeth liet ook haar kwetsbare kant zien. Tijdens een van de fotomomenten was de koningin nog zoekende naar de goede houding. “‘Ik denk dat prinses Margaret een beter onderwerp was geweest’, zei ze opeens. Dat moment van kwetsbaarheid – ik moet er echt van huilen als ik eraan denk. Er was dus een moment tijdens die sessie dat ze aan zichzelf ging twijfelen en dat ze dacht dat ze niet goed genoeg was. We hebben die dag veel kanten van haar gezien.”